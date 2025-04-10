شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 مباريتان ضمن الجولة الثانية من عمر مجموعة الهبوط لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بينما التقى مودرن سبورت مع إنبى.

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل

حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.