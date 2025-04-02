الامارات | الموت يغيّب طبيب منتخب الناشئين عبدالله بارون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت طبيب منتخب الناشئين لكرة القدم الدكتور عبدالله بارون الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، علما أن الفقيد عمل أيضاً طبيباً للمنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة وشغل العديد من المناصب في اللجان الطبية الرياضية محلياً وإقليمياً.

ونعى اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" الدكتور عبدالله بارون، وقال: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".