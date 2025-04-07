شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلًا على الأقل جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قتيلان في كنتاكي

مناخ حاد مستمر

الدمام - شريف احمد - أودت العواصف الشديدة التي ضربت وسط وشرق الولايات المتحدة بحياة 16 شخصًا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون، بينما حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من فيضانات إضافية في الأيام المقبلة.وتسببت سلسلة من العواصف التي ضربت مناطق تمتد من أركنسو إلى أوهايو في الأيام الأخيرة، بإلحاق أضرار بالمباني وفيضانات في الطرق وعشرات الزوابع.كانت ولاية تينيسي الأكثر تضررًا من الأحوال الجوية القاسية، إذ أعلنت السلطات المحلية السبت وفاة 10 أشخاص في الجزء الغربي من الولاية.وقُتل شخصان بسبب الفيضانات في كنتاكي، وفقًا لحاكم الولاية آندي بشير، أحدهما طفل جرفته مياه الفيضانات.وأظهرت الصور التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، أضرارًا واسعة النطاق جراء العاصفة في ولايات عدة، ودمرت منازل واقتلعت الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء وانقلبت السيارات.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث فيضانات واسعة النطاق في أنحاء من وسط شرق البلاد، محذرة من أن "الناس والممتلكات في خطر كبير".وسجلت حالتا وفاة مرتبطتان بالعاصفة في ولاية ميزوري وثالثة في إنديانا، وفقًا لتقارير إعلامية وسلطات محلية.وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية في بيان، بالعثور على طفل في الخامسة ميتًا في منزل بمدينة ليتل روك بولاية أركنسو، مشيرة الى أن ذلك "على علاقة بالمناخ الحاد المستمر".وكتب حاكم كنتاكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "بلغت الفيضانات مستويات قياسية في العديد من المناطق"، داعيًا سكان الولاية إلى "تجنب السفر وعدم قيادة السيارات عبر المياه".وصباح الأحد، كانت الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 100 ألف مشترك في ولايتي أركنسو وتينيسي، بحسب موقع "باور آوتاج" الإلكتروني.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية يوم السبت، أن أعاصير متوسطة إلى شديدة قد تتشكل في أجزاء من وادي تينيسي ووادي المسيسيبي السفلي يوم الأحد، إلى جانب عواصف رعدية شديدة.