مسؤول أميركي: إيقاف مستشار بارز للبنتاغون عن العمل ضمن تحقيق في تسريبات على تطبيق سيغنال

اعلن مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اقتيد إلى خارج وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في إطار تحقيق في تسريبات بالوزارة.

واوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أمرا إداريا صدر بإيقاف كالدويل عن العمل بسبب "إفشاء غير مصرح به". ولم تتحدث تقارير من قبل عن القرار.

وذكر المسؤول دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الإفشاء المزعوم وإذا ما كان قد تم تقديمه لصحفي أو لشخص آخر، "لا يزال التحقيق مستمرا".

وطلبت مذكرة بتاريخ 21 آذار بتوقيع جو كاسبر، كبير موظفي هيغسيث، إجراء تحقيق في "إفشاء غير مصرح به في الآونة الأخيرة عن معلومات أمنية وطنية تتضمن اتصالات حساسة".

وتركت مذكرة كاسبر الباب مفتوحا أمام احتمال الخضوع لاختبار كشف الكذب، لكن لم يتضح إذا كان كالدويل قد خضع له.

وكالدويل ليس معروفا كغيره من كبار مسؤولي البنتاغون الآخرين، لكنه لعب دورا حاسما كمستشار لهيغسيث.

وبرزت أهميته في سلسلة رسائل نصية مسربة على تطبيق سيغنال كشفت عنها مجلة "ذي أتلانتيك" الشهر الماضي.

وفي الدردشة على تطبيق سيغنال للتراسل، اعلن هيغسيث إن كالدويل أفضل نقطة اتصال لمجلس الأمن القومي في أثناء استعداده لشن ضربات على الحوثيين في اليمن.