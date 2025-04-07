شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الأمريكي يهبط إلى أقل من 60 دولارًا لأول مرة منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة النفط يخسر أكثر من 5% بعد إعلان التعريفات الصينية الجديدة بعد الرسوم الجمركية الجديدة.. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6% عند التسوية

الدمام - شريف احمد - هبط النفط الأمريكي بشكل كبير، وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارًا يوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021، في سوق لا تزال تشهد تقلبات بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونحو الساعة 22,50 بتوقيت جرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولار، بعيد استئناف التداول الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش.