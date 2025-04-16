شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وجدوى للتنمية الصناعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعبور للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 107.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 6.94%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، جنيه، 232.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13874 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11639 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 45.9 ألف سهم، 230 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، 61.4 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 25 سهمًا، 110.6 مليون سهم، 425 ألف سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 157.5 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بذات الشركة 54 سهمًا، فيما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة عدد 550.9 ألف سهم، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 190.9 ألف سهم، 13.7 ألف سهم، 88.4 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن شراء المساهم عباس محمد رضا عباس الطوخي، عدد 50 ألف سهم بسعر 1.04 جنيه بقيمة إجمالية 52 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.92% إلى 5.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات 45.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 31.3 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 44.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 4.9 مليار جنيه مقارنة مع 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 52%.

حققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إجمالي إيرادات نشاط 274.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 201.7 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 64.4 مليون جنيه مقارنة مع 41.5 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تلقيها عروضًا فنية ومالية من 3 شركات تطوير عقاري في مدينة المنصورة وهي تحاور، وأركانيا، وإسكان المنصورة، لتطوير قطعة أرض المنصورة البالغ مساحتها 52 ألف متر مربع بحي شرق المنصورة.

راية

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون جنيه، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، واستثمار مبلغ 2 مليون دولار في شركة raya ventures، لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة، والسير قدمًا في إجراءات الاستحواذ على شركات بالمملكة العربية السعودية، والحصول على قرض مشترك بقيمة 4 مليارات جنيه بهدف تحسين الهيكل التمويلي لشركة راية لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر التمويل، وزيادة رأس مال شركة راية للنظم بمبلغ 300 مليون جنيه لدعم التوسعات التشغيلية المستقبلية.

الدولية للمحاصيل الزراعية

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم تمول نقدًا عن طريق الاكتتاب للمساهمين القدامى.