شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة العالمية فتحت.. تطورات سعر الذهب اليوم للأونصة وعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح بورصة الذهب العالمية تداولاتها اليوم الاثنين بمستهل التعاملات الأسبوعية، وسط تذبذب الأونصة فوق مستويات 3 آلاف دولار، ليستهدف الذهب الصعود والاستفادة من الدعم الكبير من الرسوم الجمركية.

مع تغيرات مستمرة في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، على خلفية تذبذب في سعر الدولار، ننشر أحدث الأسعار المسجلة في الصاغة الآن لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5011 جنيها

- عيار 21 يسجل 4385 جنيها

- عيار 18 يسجل 3758 جنيها

- الجنيه الذهب 35080 جنيها

عقود الذهب

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها.