فيلم الشيطان شاطر يجمع زينة وأحمد عيد وهذه التفاصيل

أبطال فيلم "الشيطان شاطر"

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زينة تعيش نشاطاً سينمائياً

View this post on Instagram A post shared by Norhan Amr نورهان عمرو (@by_norhanamr)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - تجتمع الفنانةو الفنانفي فيلم جديد يحمل اسم "" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، حيث أعلن القائمون على الفيلم انطلاق تصوير أول مشاهده اليوم الأربعاء، 16 إبريل، بعد فترة من التحضيرات، وذلك بنشر كلاكيت الفيلم من أول يوم تصوير والذي جمع بين بطلي العمل زينة وأحمد عيد.فيلم "" يأتي من بطولة زينة، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون معللمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنانبعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرض وحصل على إشادات بسبب القضية التي ناقشها.يمكنكِ قراءة.. أحمد عيد لسيدتي: مستحيل أقدم حالياً دور شاب.. وأصبت في برنامج رامز جلالفيلم "" يعيد أحمد عيد إلى السينما بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ تقديمه فيلم "" الذي تم عرضه عام 2017 وشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامي مغاوري، محمد حسني، أحلام الجريتلي، محمد ريحان، حمادة بركات، ومن تاليف لؤي السيد وإخراج خالد الحلفاوي.أمافقد افتتحت عام 2025 بفيلم "" الذى عُرض في الأول من يناير الماضي، وجمعها بالنجم محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.يمكنك قراءة أيضاً.. من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025تنتظرعرض فيلمها "" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».