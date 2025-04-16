إنجي أبو السعود تكشف أسرار مسلسل بريستيج: وُلد من رحم المقاهي وعيون المراقبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - تخوض الكاتبة والممثلة إنجي أبو السعود تجربة درامية مختلفة من خلال مسلسلها الجديد "بريستيج"، الذي يحمل توقيع المخرج عمرو سلامة، ويجمع نخبة من النجوم في توليفة تمزج بين الغموض، الكوميديا، والرعب النفسي، وفي حديث خاص لمجلة "الخليج 365" كشفت "إنجي" عن بدايات الفكرة، أوضحت أن إلهام "بريستيج" جاء من ملاحظاتها خلال الجلوس المتكرر في المقاهي؛ إذ كانت تتأمل في سلوكيات الناس وتفاصيل الحياة اليومية.

عالم المقاهي

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أحداث مسلسل برستيج

وقالت "إنجي" إن المقاهي تحمل عالماً خاصاً لا ننتبه إليه، لكنني وجدت فيه قصصاً وأبعاداً درامية كثيرة، بدأت برسموالمكان كتصور بصري، كأنني أعيش بينهم، وهو ما ساعدني كثيراً في بناء الحبكة"، وعن البعد النفسي في المسلسل قالت: العمل يحمل طابعاً نفسياً يمزج السواد الداخلي بالكوميديا، مشيرة إلى أن هذا التناقض يعكس جزءاً من شخصيتها؛ إذ ترى في الكوميديا وسيلة لعبوروكشفت "إنجي" أن أحداث المسلسل تدور داخل مقهى قديم يقع في قلب؛ إذ تجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين بسبب عاصفة مفاجئة؛ لتتوتر الأجواء وتزداد غموضاً بعد انقطاع الكهرباء؛ ليكتشف الجميع وقوع جريمة قتل غامضة؛ ولتتحول القصة إلى لغز مشوق يسعى كل منْ في المقهى إلى فك خيوطه وسط تصاعد الشكوك والتوتر في إطار من الرعب الكوميدي.

كما تحدثت المؤلفة الشابة عن انتقالها من العمل على "سفاح الجيزة" إلى "بريستيج" بمرونة، ووصفت التجربة الجديدة بأنها تحدٍ إبداعي مختلف أقرب إلى قلبها.

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تعاون مميز

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أما عن التعاون مع المخرج عمرو سلامة، فوصفته بأنه إضافة كبيرة للعمل، قائلة: "سعيدة جداً بالعمل مع أستاذ عمرو، وتوقعت من البداية أننا سنقدم عملاً مميزاً، خاصة أنه مخرج كان حريصاً على أدق التفاصيل، وأقول له: شكراً، وابتسم قليلاً، فالأمر يستحق التفاؤل".

وتابعت، هذا التفاؤل نابع من ضم العمل لمجموعة متميزة من النجوم، على رأسهم محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، كما يشارك في البطولة مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، وينتظر عرضه يوم 24 أبريل على إحدى المنصات الرقمية.

واختتمت "إنجي" حديثها بالكشف عن مشروعها الدرامي الجديد الذي تعمل عليه حالياً، وقالت سيكون مسلسلاً من ثماني حلقات يغلب عليه الطابع السوداوي الخالص، دون لمسة كوميدية، لكنه سينال إعجاب الجمهور.

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