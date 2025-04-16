سارة طيبة تعلق على مشاركتها في مهرجان أفلام السعودية

سارة طيبة ضمن لجنة تحكيم فئة "السيناريو الغير منفذ"

https://www.instagram.com/p/DIg8euXoqzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIg8euXoqzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIg8euXoqzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - عبرت الفنانة السعودية ، عن سعادتها لمشاركتها في فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان أفلام السعودية، وذلك ضمن أعضاء لجنة تحكيم فئة "السيناريو الغير منفذ"، وتنطلق فعاليات تلك الدورة في الفترة من 17 أبريل الجاري إلى يوم 23 من نفس الشهر.وشاركت سارة طيبة، محبيها ومتابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام"، بوستر دعائي للمهرجان عليه صورتها، وعلقت بالقول قائلة: "يشرفني اني ضمن لجنة التحكيم لفئة "السيناريو الغير منفذ" في مهرجاننا الغالي، مهرجان الأفلام السعودية في دورته الحادية عشر، و يسعدني اني شاركت التجربة هذي مع رئيس اللجنة أستاذ عبد الرحمن الغانم و الكاتب أستاذ أسامة المسلم. الف مبروك للفائزين و كل التوفيق للجمي".

يمكنكِ قراءة: تفاصيل الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية 2025

"هروج" أحدث الأعمال الدرامية لـ سارة طيبة

على جانب آخر تشارك النجمة سارة طيبة في المسلسل السعودي "هروج"، إذ تتواجد في بطولة إحدى قصص العمل المكون من 30 حلقة، كل قصة تعرض منفصلة في 10 حلقات .وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تظهر قصة مضحكة في كل حلقة من المواقف الحياتية اليومية في المجتمع السعودي وتوضيح القضايا المختلفة من الرشاوي و فقدان الثقة بالنفس إلى الخداع وتتوالى القصص.يذكر، أنكان لها مشاركة في موسم دراما رمضان الماضي2025، من خلال مسلسل "يوميات رجل عانس" بشخصية الدكتورة "هدى"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول رجل سعودي يتجوز سنالزواج المعتاد، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط العائلية والمجتمعية التي تحثه على الزواج، وتحاول والدته والمقربون منه مساعدته للعثور على زوجة مناسبة، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».