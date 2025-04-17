شكرا لقرائتكم خبر عن خرافة أم حقيقة.. روتين المشى السريع يجعلك أقل عرضة لمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

يُعتقد أن داء السكري من النوع الثاني يصاب به البعض نتيجة لاختلال توازن الأنسولين داخل الجسم، بينما توضح أخصائية التغذية في الهند شيخة سينج، أنه ربما يعود ذلك إما إلى مقاومة الجسم للأنسولين، أو إلى عدم إنتاجه كميات كافية منه للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وفقا لموقع indianexpress.

يُعدّ نمط الحياة الخامل أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة، فقلة النشاط البدني أو الحركة تُسهم في تراكم الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية، وخاصةً في منطقة البطن، مما يُعيق عمل الأنسولين ويُضعف عمله.

لذلك، أشارت سينج إلى أن المشي السريع يُقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بشكل كبير، مما يجعل المشي السريع المنتظم أحد أكثر التدابير الوقائية فعالية وبساطة.

وأضافت: "أظهرت ورقة بحث منهجية أن المشي بسرعة 4 كم/ساعة أو أكثر قد يُقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري، حيث يساعد المشي السريع على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويُقلل من نسبة الدهون الكلية في الجسم، مما يُحسّن الصحة الأيضية".

وقالت الدكتورة مانيشا أرورا، مديرة قسم الطب الباطني في مستشفى سي كي بيرلا في دلهي الهند ، إن الأنشطة البدنية، مثل المشي، فعالة بشكل خاص، إذ يُخفّض كل منها مستوى سكر الدم بمقدار 15 إلى 20 مليغرامًا لكل ديسيلتر (ملغم/ديسيلتر). وأضافت: "تتحقق هذه الفوائد من خلال تحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز امتصاص الجلوكوز في العضلات، وتقليل التوتر والالتهابات".

أشار الدكتور سوريندر بال سينج، رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى سي كي بيرلا في الهند بدلهي، إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا مفيد، وأوضح أن سرعة المشي تلعب دورًا مهمًا، وأضاف: "المشي البطيء وحده لن يكون فعالًا ولتحقيق فوائد أكبر، من المهم زيادة سرعتك مع مرور الوقت، فالمشي السريع يساعد على حرق المزيد من الدهون ويعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، شريطة اتباع نظام غذائي صحي. وهذا بدوره يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وحث الأطباء على ضرورة المحاولة في المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج، مع زيادة سرعتك تدريجيًا أثناء المشي.

يُحسّن هذا النهج وظائف الجسم بشكل عام، سواءً صحة القلب والأوعية الدموية، أو قوة العضلات والعظام، أو تقليل الدهون، كما أن زيادة وتيرة المشي تدريجيًا ستُعزز هذه الفوائد.