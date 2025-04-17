شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تقترب من إصدار نظام التشغيل iOS 19.. هذا أهم مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل الإصدار التجريبي الثاني من نظام iOS 18.5، تمهيدًا لإصدار iOS 19 في سبتمبر المقبل، لا يتضمن هذا التحديث ميزات جديدة وهذا ينطبق غالبًا على الإصدار العام الكامل والنهائي من iOS 18.5 عند إصداره.

و بعد تثبيت الإصدار التجريبي، سيتمكن مستخدمو iPhone الذين لا يفضلون ميزة "صور جهات الاتصال" في تطبيق البريد من إيقافها بسرعة، حيث تتيح ميزة "صور جهات الاتصال" لمستخدمي iPhone تخصيص صورة لكل جهة اتصال، تظهر على الشاشة عند اتصالها بالمستخدم الذي يرن عبر تطبيق الهاتف.

كما تُعرض على الشاشة أثناء مكالمات FaceTime، وفي تطبيق الرسائل، يمكنك رؤية الصورة في قوائم المحادثات وداخل الرسائل.

وتظهر الصورة أيضًا في "ورقة المشاركة" لمساعدتك في تحديد الشخص الذي تريد إرسال محتوى إليه، وسيتيح الإصدار التجريبي الثاني من نظام iOS 18.5 للمستخدمين إيقاف تشغيل الميزة في تطبيق البريد على نظام iOS.

لطالما كانت هناك طريقة أخرى لتعطيل صور جهات الاتصال في تطبيق البريد دون الاعتماد على هذا الخيار، ولكن عليك الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والتمرير لأسفل للنقر على "التطبيقات".

تبدو العملية كاملةً كما يلي عن طريق الإعدادات ثم التطبيقات ثم البريد ثم تعطيل خيار "إظهار صور جهات الاتصال".

مع تثبيت الإصدار التجريبي الثاني من نظام iOS 18.5، أصبحت العملية أسهل، من خلال افتح تطبيق البريد الأصلي وانقر على أيقونة القائمة ذات الأزرار الثلاثة على يمين الشاشة، و سيؤدي ذلك إلى ظهور قائمة صغيرة، آخرها "إظهار صور جهات الاتصال"، إذا رأيت علامة صح في بداية السطر، فهذا يعني أن ميزة "صور العقد" مُفعّلة، و إذا أردت تعطيلها، فانقر عليها مرة أخرى وستختفي علامة الصح و هذا يعني أن الميزة مُعطّلة.