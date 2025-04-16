بدء التحضيرات الأولى لمسرحية أم كلثوم الموسيقية

قصة صعود

مدحت العدل يوضح سبب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في المسرحية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - بدأ القائمين على المسرحية الموسيقية "" التحضيرات الأولية لها، وتعتبر أول عمل مسرحي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر سبتمبر المقبل 2025.تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.يمكنكم قراءة.. حفيد أم كلثوم يكشف مفاجآت لأول مرة عن تاريخ ميلادها واسمها الحقيقي والزوج السريوفي تصريحات إعلامية سابقة للمنتج والكاتب مدحت العدل أكد أن العمل ضخم، وتعد أول مسرحية موسيقية تتناول حياةموضحاً أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، جاء بهدف جذب الأجيال الجديدة للاستماع إلى أم كلثوم، ولإضافة أجيال جديدة إلى جمهور فن أم كلثوم الخالد.المسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل وإنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗدﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، وسي ﺳﯾﻧﻣﺎ بروداكشنز (للمنتجين ھﺎﻧﻰ ﻧﺟﯾب وأحمد فهمي). وهى من إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».