أنوشكا: دوري في وتقابل حبيب لا يشبهني

اختلاف شخصيتها الحقيقية مع دورها في "وتقابل حبيب"

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العودة للغناء بأغانٍ وحفل في الأوبرا

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 مساءً - كشفت الفنانة، كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركت في بطولته خلال موسم دراما رمضان 2025، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، والذي يُعرض على قناة CBC معبرة عن سعادتها بردود الأفعال على دورها والعمل بالكامل.وأشارت أنوشكا إلى أن شخصية "إجلال" التي جسدتها خلال أحداث مسلسل "" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز تختلف تماماً عن طبيعتها الحقيقية، لافتة أنها شخصية مليئة بالمشاعر والأحاسيس بعكس تمامًا ما ظهرت به في أحداث المسلسل؛ حيث كانت صارمة وتريد الحصول على كل شيء دون وجود مشاعر تمنعها من أي تصرف.يمكنكِ قراءة.. تزامناً مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات في مسلسلات رمضان 2025وأشارتإلى أن الشخصية لم تكن شريرة بالمعنى التقليدي، بل تأثرت بتربيتها وزواجها التقليدي من ابن عمها، وتطبعها بطباعه وتفكيره وطريقة إدارته للأمور، موضحة أنها رغم وجود مبررات لتصرفات الشخصية؛ إلا أنها تراها خاطئة، ولكنها في الوقت نفسه مثل أي أم تبحث عن مصلحة أبنائها فقط وتدافع عن امبراطورية اقتصادية كبيرة.وفي سياق آخر، أعلنتأن الغناء ضمن خططها في الفترة المقبلة، وأنها تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، قائلة: "كان المفروض أطرح أغاني جديدة خلال الفترة الماضية، ولكن الأوضاع لم تكن في أفضل حال وما زالت كذلك حتى الآن، ولكن الحياة لابد أن تمضي، إضافة إلى أني انشغلت بموسم رمضان والتصوير، ولكن قريباً هناك أكثر من أغنية وحفل في دار الأوبر المصرية".يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز الألبومات الغنائية في صيف 2025.. منافسة شديدة بين النجوممسلسل "" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».​​​​​​​ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».