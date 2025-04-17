شكرا لقرائتكم خبر عن علامة لارتفاع الكوليسترول تظهر على الوجه.. 6 نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر وجهك نافذة على صحتك، حيث يمكن ملاحظة أي علامات أي مرض يصيبك على الوجه، خاصةً إذا كانت مرتبطة بقلبك، ووفقًا للخبراء، يجب عليك الانتباه لاثنين من أعراض الوجه التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، ويُعرف ارتفاع الكوليسترول أيضًا باسم فرط كوليسترول الدم، وهو حالة تزيد فيها نسبة الدهون في الدم، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.وأكد الأطباء أنه غالبًا ما يكون بدون أعراض، مما يعني أن الكثير من الناس لا يدركون إصابتهم به حتى تحدث مضاعفات.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكنك ملاحظتها على وجهك والتي قد تشير إلى حاجتك إلى اتخاذ إجراء سريع.

علامات ارتفاع الكوليسترول على وجهك

قد يُظهر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أعراضًا في الوجه مثل بقع صفراء غير مؤلمة، لينة إلى صلبة، أو نتوءات على الجفون تُعرف باسم زانثيلاسما.ووفقًا للخبراء، ترتبط هذه الحالات بأمراض جلدية التهابية أخرى أيضًا، بما في ذلك الحزاز المسطح والصدفية.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر مستويات الكوليسترول المرتفعة على شكل حلقة رمادية في العينين، تُعرف باسم قوس القرنية. وفقًا للأطباء، ينطبق هذا غالبًا على من لديهم تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول. ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من إصابتك بارتفاع مستويات الكوليسترول هي من خلال فحص الدم ولوحة الدهون.

زوائد جلدية في زاوية العين

تظهر الزانثلازما في زاوية العين، وتظهر على شكل آفات جلدية صلبة وشمعية، وهي علامة أكيدة على تراكم الكوليسترول، مما يتسبب في ترسب الكوليسترول تحت سطح الجلد. تظهر على شكل نتوءات صغيرة أو عقيدات أو حتى أورام حميدة تتضخم بمرور الوقت.

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول لا يُصيب كل من يعاني منه، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يُسببها.

قوس القرنية

بالنسبة لمن يعانون من قوس القرنية، فهذا يعني أن لديهم نسبة كوليسترول عالية جدًا. يقول الأطباء إن قوس القرنية هو حلقة بيضاء رمادية حول قرنية العين - وهي جزء شفاف يغطي القزحية والبؤبؤ.

تتطور هذه الحالة غالبًا إذا كان لديك تاريخ عائلي لارتفاع مستويات الكوليسترول.

الحزاز المسطح

هذه حالة شائعة جدًا تؤدي إلى طفح جلدي مثير للحكة. ووفقًا للأطباء، تُسبب هذه الحالة نتوءات لامعة أرجوانية أو حمراء اللون قد تظهر في أي مكان من الجسم - بما في ذلك الوجه - وتُسبب حكة شديدة. في بعض الأحيان، قد توجد هذه النتوءات أيضًا داخل الفم، وتظهر على شكل بقع بيضاء دانتيلية من نقاط صغيرة على اللسان أو داخل الخدين، مما يُسبب إحساسًا حارقًا.

الزانثوما الطفحية

هي حالة جلدية نادرة تُسبب غالبًا آفات صغيرة على بشرة الوجه. في حين أن الزانثوما الطفحية علامة على ارتفاع كبير في مستوى الدهون الثلاثية، إلا أنها قد تُعرّضك أيضًا لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد إذا لم تُعالج جيدًا وفي الوقت المناسب.

تُرى الزانثوما الطفحية على شكل نتوءات متعددة وردية أو حمراء أو صفراء في أي مكان على الجلد، ولكن عادةً ما تظهر على الوجه والجبهة، باستثناء المرفقين واليدين والركبتين.

كيف تُخفض مستويات الكوليسترول؟

وفقًا للأطباء، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتحسين نمط حياتك للحد من ارتفاع الكوليسترول، بما في ذلك:

تناول كميات أقل من الدهون المشبعة

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مكونات طازجة وموسمية

الحفاظ على النشاط البدني بانتظام

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي