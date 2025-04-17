شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد جنون جيبيلى.. ChatGPT يدخل عالم الألعاب التمثالية والان مع تفاصيل الخبر

أثارت صور استوديو "جيبيلي" المولدة بالذكاء الاصطناعي على ChatGPT ضجة واسعة مؤخرًا، لدرجة دفعت "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لـOpenAI، إلى القول بأن وحدات معالجة الرسوميات كانت "تذوب" من كثرة الاستخدام، ما دفع الشركة لتقييد هذه الخدمة.

لكن يبدو أن المستخدمين بدأوا يتجهون نحو صيحة جديدة: إنشاء مجموعات شخصيات تمثالية باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT.

هذه الألعاب تحمل قيمة عاطفية عالية لدى الملايين الذين نشأوا على شخصيات مثل باربي، وجي آي جو، وهي مان، والآن أصبح بإمكانهم استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار هذه الشخصيات بطريقتهم الخاصة.

كيف تستخدم ChatGPT لإنشاء شخصيات تمثالية بالذكاء الاصطناعي؟

لإنشاء أي صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT، يجب أن تمتلك حسابًا على المنصة، وإذا رغبت في إنشاء عدد غير محدود من الصور، ستحتاج إلى الاشتراك في الخطة المدفوعة "ChatGPT Plus".

افتح منصة ChatGPT.

قم برفع صورتك الخاصة.

استخدم أمرًا "برومبت" تطلب فيه من الروبوت تصميم علبة شخصيات تمثالية تحتوي على نسخة مصغرة منك.

كذلك يمكنك أيضًا إضافة اسمك على العلبة، واختيار عنوان لها، وإضافة إكسسوارات حسب رغبتك، عبر الضغط على "Enter" وشاهد كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد الشكل خلال ثوانٍ.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

وبعدما غزت صور جيبيلي الإنترنت في الأسابيع الماضية، بدأ البعض يتساءل عن مشروعية استخدام هذا النوع من الأعمال الفنية المحمية والتي تطلبت عقودًا من الإبداع، لذا فإن إنشاء شخصيات تمثالية باستخدام الذكاء الاصطناعي يبدو خيارًا أكثر أمانًا وأقل إثارة للجدل.

المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا بالفعل إلى تجربة هذه الصيحة الجديدة، وبدأوا في مشاركة نتائجهم.

من جهة أخرى، أعلنت OpenAI عن إتاحة الوصول المجاني إلى خطة "ChatGPT Plus" لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة وكندا حتى نهاية مايو 2025، علمًا بأن هذه الخطة تكلف عادةً 20 دولارًا شهريًا، وتشمل إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI، إضافة إلى إمكانية استخدام محدودة لأداة توليد الفيديوهات "Sora".