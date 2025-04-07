شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني توفر عيادة طبية مجانية لأهالي الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الحملة التنموية الشاملة "إيد واحدة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجارحي، بتشغيل عيادة طبية مجانية اليوم الأحد لأهالي الأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود المؤسسة المستمرة لتقديم الرعاية الصحية للمناطق الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتوفير الخدمات الطبية للفئات الأكثر فقراً في مختلف المناطق.

مؤسسات التحالف الوطني تواصل دعمها للأسر المستحقة من خلال حملة "إيد واحدة"، بتقديم مختلف أشكال الدعم، لضمان حياة أفضل للمواطنين في هذه القرى.