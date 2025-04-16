الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة ديفيد ماكالستر.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما تطرق الجانبان إلى الإعلان الأخير عن إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سموه بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، مؤكداً متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويخدم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.