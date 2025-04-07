شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يلتقى بجمهور ساقية الصاوي الأربعاء 16 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم علي الحجار يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "المال والبنون" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"الزين والزينة" وغيرها.

وطرح مؤخرًا النجم علي الحجار أغنية جديدة تحمل اسم أنا دمي حر أنا مصراوي، وهي من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، واستعرضت الأغنية مشاهد من جمال مصر، وبعض الشخصيات التي أثرت في بعض المجالات.

وطرح مؤخرًا النجم الكبير على الحجار أحدث أغانيه التى تحمل اسم بخاف من عيد ميلادى، ويروى فيها الحجار فكرة التقدم في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب حتى سن الرُشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بيقت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عنيا الدنيا لسه وردية ومية ميمة. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين".

الأغنية من فكرة وإنتاج محمد التابعي وكلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وماستر أحمد شعتوت.

وأحيا على الحجار مؤخرا حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.