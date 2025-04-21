شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متحدث يستعرضون أحدث الأبحاث في مؤتمر مركز الملك فهد للبحوث الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور طريف الأعمى فعاليات مؤتمر مركز الملك فهد للبحوث الطبية في نسخته الأولى تحت شعار ”تحسين جوده الحياة من خلال البحث والابتكار“، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والطلبة، في مقر مركز الملك فهد للبحوث الطبية.



ويشهد المؤتمر وعلى مدار خمسة أيام مشاركة أكثر 100 متحدث من داخل المملكة وخارجها، ويشمل المؤتمر 20 جلسة علمية متخصصة وعرض ما يزيد عن 300 ملصق علمي.



ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات والأبحاث العلمية في مجالات طبية مختلفة تشمل أمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية والأوبئة، وعلم الأعصاب والشيخوخة والأمراض المزمنة، والتقنية الحيوية والابتكار، والسموم والعلوم الجنائية، والأشعة والتقنيات المتقدمة.



دور محوري



يأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من الدور المحوري الذي يضطلع به المركز منذ تأسيسه قبل 46 عامًا، والذي يتمثل في تحسين الأوضاع الصحية للمجتمع من خلال تطبيق أبحاث طبية رائدة حائزة على جوائز عالمية، وتعزيز الوعي الصحي.



جدير بالذكر أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية يعنى بإجراء البحوث الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية وفق أرقى معايير الجودة وأخلاقيات البحث العلمي، كما يسعى إلى دعم التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنيات، وتنمية الكفاءات الوطنية، والارتقاء بجودة الحياة.