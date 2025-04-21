شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طبي يُحسّن حياة الأطفال بعد عمليات الشفة الأرنبية دون جراحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن نجاح أحد ابتكاراته الطبية والذي تمثل في جهاز مبتكر لدعم واستقرار الأنف بعد عمليات تصحيح الشفة الأرنبية، حيث ساهم هذا الابتكار في تحسين جودة حياة الأطفال الذين خضعوا لهذه العمليات، دون الحاجة إلى تدخلات جراحية إضافية.

وأوضح التجمع أن هذا الابتكار يتكون من أداة طبية دقيقة تُصنع وفق قياسات مخصصة، تهدف إلى تقليل التشوهات وتحسين عملية التنفس، إلى جانب دوره في تثبيت الأنف وتحقيق نتائج تجميلية ووظيفية فعّالة، وقد تم اختبار الجهاز بنجاح على 60 حالة، أظهرت جميعها تحسنًا ملحوظًا في الوظائف التنفسية وتعافيًا مستقراً دون مضاعفات. تحديات صحية

أكد تجمع القصيم الصحي أن هذا الابتكار يعكس الإمكانات الوطنية في توظيف الابتكار الطبي لحل التحديات الصحية الحقيقية، حيث يسهم الجهاز في تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم ويقلل العبء النفسي والمادي على الأسر.

ويمتاز الجهاز بانخفاض تكلفته وسهولة تطبيقه، مما يجعله خيارًا عمليًا في الرعاية الصحية، ويدعم توجهات القطاع الصحي نحو تبني حلول مبتكرة ومستدامة.

وشارك في تطوير الابتكار فريق طبي متكامل من مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ضم كلًا من: د. عزام الروضان د. حامد بن العبد الرحيم، د. تمكين فرج.