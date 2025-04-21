شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع ويسجل 3395 دولارا مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع تراجع الدولار مجددا نتيجة انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بجانب المخاوف من الحرب التجارية.

وبلغ سعر الذهب اليوم، 3395 دولارا مرتفعا 2.06% في الوقت الذي تراجع فيه الدولار إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2024.

2024 يأتي ذلك في حين يفكر الرئيس ترامب في إقالة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي جيروم باول، بينما كان يدافع عن خفض أسعار الفائدة.

وحذر رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي، أوستن جولسبي، من المساعي الرامية إلى الحد من استقلالية السلطة النقدية. أسعار الذهب ارتفع سعر المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، إذ أدى النزاع التجاري إلى زعزعة استقرار الأسواق، مما أضر بالإقبال على الأصول الخطرة، وسرع من الإقبال على الملاذات الآمنة

. وشهدت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك ارتفاعا خلال الأسابيع الاثني عشر الماضية، وهي أطول فترة منذ عام 2022.

وأضافت البنوك المركزية الذهب إلى احتياطياتها، مما عزز الطلب العالمي القوي على المعدن النفيس.

وعلى صعيد الحرب التجارية أعلنت الصين اليوم معارضتها القوية لأي صفقة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على حساب المصالح الصينية، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث في بيان إنه إذا نشأ مثل هذا الموقف، فإن الصين لن تقبله وستتخذ بحزم التدابير المضادة المقابلة، مضيفا أن البلاد لديها العزم والقدرة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض رده على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد للضغط على دول أخرى لتقييد العلاقات التجارية مع الصين مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية.

وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني أبقى على سعر الفائدة المرجعي للقروض دون تغيير، وفقاً للتوقعات، مما يشير إلى تفضيل بكين لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التدابير المالية بدلاً من المزيد من التيسير النقدي.

وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي للقروض لأجل عام واحد عند 3.1%، بينما ظل سعر الفائدة المرجعي للقروض لأجل خمس سنوات، الذي يستخدم لتحديد أسعار الرهن العقاري، عند 3.6%.

واقترحت السلطات الصينية مؤخراً تدابير إضافية لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، بما في ذلك تحسين برامج الرعاية الاجتماعية وتقديم إعانات للسلع المنزلية.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%، بينما صعد مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.2%.