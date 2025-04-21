شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه: هطول أمطار على جازان ورياح شديدة في ‏حائل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.وذلك على محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء المجاورة لها.وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.وهطلت أمس، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على جازان شملت محافظتي، الريث، وهروب، ومركزي الحقو، والفطيحة التابعين لمحافظة بيش، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.من ناحية أخرى، نبه المركز من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى ( 40 ـ 49 ) كلم/ ساعة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 ‏مساءً.