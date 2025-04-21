شكرا لقرائتكم خبر عن انتظار "الدخان الأبيض".. كيف يجري اختيار بابا الفاتيكان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع رحيل البابا فرنسيس في 21 أبريل، تستعد الكنيسة الكاثوليكية لمرحلة انتقالية ستحدد مسارها في المستقبل المنظور. بصفته أول بابا من أمريكا اللاتينية.

يستعد مجمع الكرادلة الآن للاجتماع في الفاتيكان في مجمع سيرسم مستقبل الكنيسة. لن يقتصر اختيارهم على تسمية القائد القادم لـ 1.37 مليار كاثوليكي، بل سيحدد مسار العقيدة والشفافية وتواصل الكنيسة مع رعيتها، بحسب صحيفة "نيوز ويك".





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يتبع انتخاب البابا تقاليد الفاتيكان العريقة، إذ يُصوّت مجمع الكرادلة، المؤلف من الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، في اقتراع سري داخل كنيسة سيستين.

ويتطلب انتخاب بابا جديد أغلبية الثلثين، في حال عدم التوصل إلى توافق، تستمر جولات تصويت إضافية حتى يظهر مرشح يحظى بالدعم اللازم.

إذ توقف الأمر على عدم التوصل إلى توافق في جولة التصويت، تُحرق بطاقات الاقتراع، ويُشير الدخان الأسود المتصاعد من مدخنة كنيسة سيستين إلى المشاهدين على شاشات التلفزيون وفي ساحة القديس بطرس باستمرار المجمع.

عندما يظهر الدخان الأبيض، تم اختيار بابا جديد.

وأكد ديلون أن الأيام التي تسبق انعقاد المؤتمر ستكون حاسمة.

وأضافت "سيكون هناك متسع من الوقت والعديد من الفرص الشخصية خلال فترة الحداد للأساقفة والكرادلة للتشاور بشكل غير رسمي مع بعضهم البعض حول أهدافهم ورغباتهم بشأن المجمع ونتائجه".



من هم المرشحون الأبرز لخلافة بابا الفاتيكان؟



مع تزايد التكهنات، برز عدد من الكرادلة رفيعي المستوى كأبرز المرشحين. ووفقًا لمراقبي الفاتيكان ومكاتب المراهنات، فإن المرشحين التاليين هم الأكثر حظوظًا للفوز. إليكم نظرة عن كثب على كلٍّ منهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيوز ويك".

لويس أنطونيو تاغلي (الفلبين)



يُعتبر الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، البالغ من العمر 67 عامًا، المرشح الأوفر حظًا للفوز بنسبة 3:1، وهو مرشح قوي لمواصلة أجندة البابا فرنسيس التقدمية.

بييترو بارولين (إيطاليا)



بنسبة احتمالات 4:1، يُعد الكاردينال بييترو بارولين، البالغ من العمر 70 عامًا، أحد أكثر مسؤولي الفاتيكان خبرة.

وبصفته وزير خارجية الفاتيكان منذ عام 2013، لعب دورًا محوريًا في الشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك مفاوضات حساسة مع الصين وحكومات الشرق الأوسط.



بيتر توركسون (غانا)



الكاردينال بيتر توركسون، البالغ من العمر 76 عامًا، شخصية معروفة في دوائر العدالة الاجتماعية بالكنيسة.

وبصفته الرئيس السابق لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، كان توركسون صريحًا في قضايا مثل تغير المناخ والفقر والعدالة الاقتصادية.



بيتر إردو (المجر)



الكاردينال بيتر إردو، البالغ من العمر 72 عامًا، مرشحٌ محافظٌ بارز، وهو باحثٌ مرموقٌ في القانون الكنسي، مناصرٌ قويٌّ للتعاليم والعقائد الكاثوليكية التقليدية.



أنجيلو سكولا (إيطاليا)

يُعد الكاردينال أنجيلو سكولا، البالغ من العمر 82 عامًا، مرشحًا بابويًا بارزًا.

كان من بين المرشحين الأوفر حظًا في اجتماع عام 2013 الذي انتخب البابا فرنسيس.

