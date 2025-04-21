السعودية | مركز “وقاء” يعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية للمجلس البيطري للألبان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” الاجتماع الأول للجنة الفنية للمجلس البيطري للألبان؛ لمناقشة سُبل تحسين صناعة الألبان في المملكة.

واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية محليًا وعالميًا، ومتابعة المؤشرات في هذا الشأن، بجانب عرض تصنيف المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة كمرض ناشئ في الأبقار، ومناقشة نتائج المسح الوبائي للأمراض الحيوانية في مشاريع الألبان، والإجراءات التشغيلية المطورة للأمن الحيوي، والتربية الريفية في هذا القطاع، وآليات الإفصاح عن استهلاك مضادات الميكروبات في مشاريع إنتاج الألبان.

يُذكر أن مركز “وقاء” يسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية، والخاصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وبحث التحديات وإيجاد الفرص؛ لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.

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