كل ما يخص مباراة الرمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني في تمام الثالثة عصرًا على ستاد نيابو الوطني.

غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني

يغيب عن الفارس الأبيض فى مباراة اليوم، كل من:

سيد عبد الله نيمار، محمود حمدي الونش، أحمد حمدي للإصابات المختلفة.

كما يغيب الثلاثي، حسن أبو المعاطي وأحمد مجدي وعمر عبد العزيز لأسباب فنية.

وسيغيب أيضا الصفقات الجديدة وهم:

المغربي محمود بنتايك لوصول بطاقته الدولية بعد يوم 31 أغسطس، والبولندي كونراد ميشالاك والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي والفلسطيني عمر فرج لقيدهم مؤخراً في القائمة.

حكم مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

حكم المباراة: الزامبي هيلاري هامبابا.

الحكام المساعدين: ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا من زامبيا.

الحكم الرابع: هاماليلا مونجي من زامبيا.

المراقب العام: بشير عرب من الصومال.

مراقب الحكام: ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد مصطفى زيزو – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 20 سبتمبر المُقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.