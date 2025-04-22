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50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرته

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  • 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرته 1/2
  • 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرته 2/2

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية .


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وكانت وازرة الداخلية أعلنت ترتيبات وإجراءات الأمن والسلامة لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن استعدادات موسم الحج 1446، وتشمل:

تنظيم دخول ومغادرة المعتمرين المملكة

آخر موعد لدخول للمعتمرين المملكة: الأحد 15 شوال 1440هـ الموافق 13 أبريل 2025م.
آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة: الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.

تنظيم دخول المقيمين إلى مدينة مكة المكرمة

اعتبارًا من الأربعاء 25 شوال 1446هـ الموافق 23 أبريل 2025م يشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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