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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرته والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.
وكانت وازرة الداخلية أعلنت ترتيبات وإجراءات الأمن والسلامة لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن استعدادات موسم الحج 1446، وتشمل:
آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة: الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.
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