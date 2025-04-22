شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 51.19 جنيه للبيع، و51.05 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 51.06 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.