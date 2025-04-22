شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 51.19 جنيه للبيع، و51.05 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، عند: 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 51.06 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.