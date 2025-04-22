شكرا لبحثكم عن خبر النيابة العامة تنفذ حكم القصاص في قاتل عادل المنتصر بالضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، الساعة 10:00 صباحًا، تنفيذ حكم القصاص بحق السجين عبدالله علي عوض الحداد، في محافظة الضالع، بعد إدانته في قضية مقتل المواطن عادل صالح فضل المنتصر، إثر حادثة وقعت في مدينة قعطبة عام 2016م.
أسرة المجني عليه تمسكت بتنفيذ الحكم القضائي، رغم وساطات قبلية واسعة وجهود صلح كبيرة.
جرت وقفة إنسانية قبل يومين في منطقة سناح، شارك فيها قادة عسكريون، ومشائخ، وأعيان، للمطالبة بالعفو.
تم تقديم عرض تحكيم كبير شمل: 10 سيارات، 10 قطع سلاح، ومبالغ مالية، دون أن يُفضي إلى تنازل رسمي.
تم تنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي، وبحضور الجهات المختصة.
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