شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار أول الحاضرين لعزاء سعد محمد لاعب الزمالك السابق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد نيمار لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلى الحالى على التواجد فى عزاء الراحل سعد محمد لاعب الزمالك السابق لتقديم واجب العزاء لأسرته، حيث يقام العزاء بمسجد الحصرى.

وكان جثمان اللاعب قد شُيّع من مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، حيث حضر المئات من أبناء المحافظة ومحبيه لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير.

سعد محمد، الذي بدأ مسيرته في صفوف ناشئي الزمالك، كان نموذجًا للاعب الموهوب والخلوق، إلا أن المرض اللعين حرمه من استكمال مشواره الكروي، بعدما أبعده عن الملاعب وأثر بشدة على صحته خلال السنوات الماضية.

وأكد عدد من أهالي القرية في كلماتهم خلال الجنازة أن "سعد كان محبوبًا من الجميع، وعلاقته بالناس كانت طيبة وبسيطة، وكان مثالًا في الأدب والتواضع، سواء داخل القرية أو أثناء تمثيله لنادي الزمالك".

كما نعاه عدد من الرياضيين وزملائه السابقين بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "سعد محمد لم يكن مجرد لاعب، بل روح ملهمة ستبقى في قلوبنا جميعًا".