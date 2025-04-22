شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر، حتى الساعة السابعة مساءً.



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدودالشمالية.



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