تعرف على مرض كريم فهمي.. يضعف تركيزه ويثير انفعاله فجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أفصح الفنان كريم فهمي، خلال الساعات الماضية، عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، موضحًا أن هذا الاضطراب يُرافقه منذ الطفولة دون أن يدرك طبيعته، حتى بدأ يلاحظ أعراضًا مماثلة على إحدى بناته، فبدأت رحلة الفهم والوعي بالحالة.

وفي لقاء تليفزيوني على قناة ON، أكد فهمي أن هذا الاضطراب أثّر على نمط حياته اليومي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التركيز إلا في الأمور التي يحبها، وأنه سريع الملل والانفعال، مضيفا: «حين أجد نفسي في شيء لا أحبه، أفقد الرغبة فيه فورًا، وقد تمر سنوات دون أن أنهيه، أما ما أحبّه، فأستطيع التفرغ له ساعات طويلة دون ملل».

ما اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)؟

يُعرف اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بأنه خلل عصبي تطوّري يصيب الأطفال، وقد يستمر معهم حتى سن البلوغ، وأحيانًا يظل مصاحبًا لهم مدى الحياة، ويتمثل هذا الاضطراب في صعوبة في التركيز، وفرط في النشاط الحركي، واندفاع في التصرفات، وقد يؤدي إلى مشكلات في العلاقات، والتحصيل الدراسي، والحياة المهنية والاجتماعية.

ورغم شيوع الاعتقاد بأن هذا الاضطراب يقتصر على الأطفال، يعيش كثير من البالغين أعراضه دون تشخيص، ما يؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي والمهني.

أبرز الأعراض اضطراب ADHD

بحسب ما أشارت إليه وزارة الصحة والسكان، في فيديو عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، فإن أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، تختلف من شخص لآخر، لكنها غالبًا تشمل:

تشتت الانتباه وصعوبة التركيز لفترات طويلة.

سرعة النسيان حتى للأمور اليومية البسيطة.

الاندفاع في اتخاذ القرارات أو مقاطعة الآخرين أثناء الحديث.

الشعور بالملل المتكرر من الأنشطة الرتيبة.

الفشل في إتمام المهام أو الالتزام بالتفاصيل.

تأثيره على حياة الفرد.

ويعاني المصابون بـADHD من صعوبات في الأداء الدراسي أو الوظيفي، وغالبًا ما يُساء فهمهم من قِبل المحيطين، إذ يُتَّهمون بالكسل أو الإهمال أو التهور، بينما في الحقيقة يعانون من خلل في آلية تنظيم الدماغ.

وبالنسبة للفنان كريم فهمي، فإن هذا الاضطراب ينعكس على أدائه الفني، إذ يصعب عليه الالتزام ببعض المهام التي لا تستثير شغفه، بينما يبدع ويتفرغ بشكل مذهل لما يثير اهتمامه.

كيف يُعالَج هذا الاضطراب؟

وفقا لموقع «مايو كلينك» الطبي، فلا يوجد علاج نهائي لـADHD، لكن يمكن التحكم في أعراضه عبر خطة علاجية متكاملة تشمل:

الأدوية التي تعمل على توازن كيمياء الدماغ.

جلسات العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

تعديل أنماط الحياة اليومية، كالاهتمام بالنوم والتغذية وممارسة الرياضة.

التوعية الأسرية لتوفير بيئة داعمة وتفهّم متبادل.

التعايش مع ADHD

من الضروري أن يدرك المصابون بـADHD أن حالتهم ليست ضعفًا أو فشلًا، بل تحدٍ يمكن تجاوزه، ويساعد التنظيم اليومي، وتقسيم المهام، وتجنب المشتتات، والتواصل الصريح مع المحيطين، على تحسين جودة الحياة بشكل كبير.

وأوصى كريم فهمي، بضرورة كسر حواجز الصمت المرتبطة بالصحة النفسية، مؤكدًا أن الاعتراف بالحالة لا يقلل من قيمة الشخص، بل يمنحه فهمًا أعمق لذاته، ويأمل أن تكون تجربته الشخصية حافزًا للآخرين للبحث عن المعرفة والمساعدة في حال شعروا بأعراض مماثلة.