شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز توقعات المحللين ويقفز إلى 3500 دولار للأونصة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الاثنين، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأوقية (الأونصة)، متفوقًا على توقعات بنوك الاستثمار التي رجّحت بلوغه هذا المستوى بنهاية العام. جاء هذا الارتفاع وسط تراجع الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ما سبب صعود الذهب الحاد؟

توجه المستثمرون بقوة نحو الذهب، في ظل وصول الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بأكثر من 30% منذ بداية العام، ونحو 8% منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في الثاني من أبريل.

سعر الذهب الفوري اليوم

ارتفع سعر الذهب الفوري بأكثر من 3% ليصل إلى 3480.91 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق. كما ارتفع عقد الذهب الأمريكي الآجل الأكثر نشاطًا بنسبة تفوق 3.2%. وسجل سعر الذهب تسليم يونيو في وقت سابق 3442.30 دولارًا للأونصة.

الذهب يكسر الأرقام القياسية التاريخية

بهذا الصعود، تجاوز الذهب الرقم القياسي الذي بلغه عام 1980، حين تم تداوله عند 850 دولارًا للأوقية، وهو ما يعادل قيمة أعلى بكثير عند تعديله وفقًا للتضخم الحالي.

تهديد استقلال الفيدرالي يشعل الأسواق

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الخاسر الكبير"، وطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فورًا.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إقالة باول "لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية"، في أعقاب تحذيرات باول من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القريب.

من جانبه، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن ترامب يدرس بالفعل إمكانية إقالة رئيس الفيدرالي.

وفي تعليق على هذا التصعيد، قال كريستوفر وونج، الخبير الاستراتيجي في بنك "أوفرسيا تشاينا بانكينغ كورب"، لشبكة بلومبرج: "إن إقالة باول لا تقوض فقط استقلالية البنك المركزي، بل قد تؤدي إلى تسييس السياسة النقدية الأمريكية، وهو أمر قد يزعزع ثقة الأسواق".

وأضاف: "إذا اهتزت مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك قد يُضعف الثقة بالدولار، ويُسرّع التدفقات نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب".

ما يقوله المحللون عن مستقبل الذهب

ارتفع الذهب بقوة هذا العام مع فقدان الأسواق العالمية للثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم من المعدن النفيس.

وكان بنك "سيتي" قد توقّع في وقت سابق أن يصل الذهب إلى 3500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مستندًا إلى تفوق الطلب الاستثماري على المعروض من قطاع التعدين.