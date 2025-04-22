تكنولوجيا: ميزة ثورية في Pixel 9: تحويل الصور القديمة إلى Ultra HDR عبر Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق اندرويد 14، بدأت بعض هواتف اندرويد الذكية في دعم تنسيق الصور الجديد من جوجل المعروف باسم JPEG_R. يتميّز هذا التنسيق بقدرته على حفظ صور بتباين أعلى بكثير، مع الاستفادة من السطوع العالي لشاشات AMOLED المتوافقة، مثل شاشات Google Pixel 9.

يؤدي هذا السطوع المعزز إلى جعل الألوان أكثر حيوية ووضوحًا، مما يمنح الصور طابعًا سينمائيًا ملفتًا.

في السابق، كان على المستخدمين تفعيل خيار Ultra HDR يدويًا من داخل تطبيق الكاميرا لالتقاط صور بهذا التنسيق. ولكن مؤخرًا، كشفت منصة Android Authority أن بعض المستخدمين أصبح بإمكانهم تحويل صورهم القديمة من SDR إلى Ultra HDR بعد تحديث تطبيق صور Google إلى الإصدار 7.24.0.747539053.

أضيفت أداة Ultra HDR إلى قسم التعديل داخل التطبيق، ما يسمح الآن بتعديل شدة تأثير HDR يدويًا من 0 إلى 100. ومع ذلك، ولأن هذه الميزة تتطلب تفعيلًا من جانب جوجل أولًا، فهي غير متاحة تلقائيًا لجميع المستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق.

الميزة الجديدة جاءت لتحل محل “تأثير HDR” الذي كان موجودًا سابقًا في أدوات التعديل. من المرجّح أن تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لتحليل سطوع الأجزاء المختلفة من الصورة وتحسينها لعرضها بشكل مثالي على شاشات HDR.

وتظل الصور الناتجة متوافقة مع شاشات SDR، إذ تُضاف فقط بيانات السطوع إلى الصورة الأصلية دون الحاجة إلى حفظ نسخة HDR كاملة، مما يزيد حجم الملف بنسبة تقارب 25% فقط.

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