شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا الطيور.. أبرز محاور اجتماع ”وقاء“ لتعزيز صحة قطاع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“، الإجراءات التشغيلية المحدثة المتعلقة بالأمن الحيوي في قطاع الألبان والتربية الريفية، وذلك في إطار مساعيه المتواصلة لتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي بالمملكة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية التابعة للمجلس البيطري للألبان، الذي نظمه المركز. محاور هامة

ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الهامة، حيث تم استعراض نتائج المسح الوبائي الذي أجري لرصد الأمراض الحيوانية السائدة في القطاع.

وبحث المشاركون الآليات المقترحة لتنظيم عملية الإفصاح عن كميات مضادات الميكروبات المستخدمة في مشاريع الألبان، بهدف متابعة ورصد استخدامها بشكل مسؤول.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المستجدات العالمية المتعلقة بصحة الحيوان، ومن ضمنها تصنيف المنظمة العالمية لصحة الحيوان «WOAH» لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة كأحد الأمراض الناشئة التي يمكن أن تصيب الأبقار، مما يستدعي رفع مستوى اليقظة والجاهزية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية، وتقييم انتشاره على المستويين المحلي والعالمي، وسبل تعزيز إجراءات المكافحة والسيطرة عليه. إجراءات وقائية

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود التي يبذلها مركز ”وقاء“ لتوحيد الرؤى والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تطبيق إجراءات وقائية وعلاجية فعالة تضمن صحة الثروتين النباتية والحيوانية واستدامتهما.

ويسعى المركز باستمرار لبحث التحديات القائمة واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز الصحة الحيوانية في المملكة، وذلك بما يتماشى مع نهج ”الصحة الواحدة“ الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.