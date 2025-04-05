شكرا لقرائتكم خبر عن للمبتدئين.. تعرف على أفضل مصادر البروتين عند ممارسة التمرينات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج ممارسة الرياضة إلى نظام غذائى يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها أثناء ممارسة التمارين، كذلك تعويضه بالعناصر الغذائية اللازمة بعد التمارين، تحديدًا في حالة ممارسة التمارين عالية الكثافة.

ويعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات، وتحديدًا عند ممارسة الرياضة، لأنه في حالة ممارسة تمارين القوة، فإن البروتين الموجود في الطعام يساعد في إصلاح الضرر الناتج عن التمارين وبناء المزيد من العضلات، مما يجعلها أقوى بمرور الوقت.

وإذا كنت تمارس الرياضة للمرة الأولى، فيوجد عدد من النصائح لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي.

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها؟

الكمية الغذائية الموصى بها من البروتين، وفقا لموقع "Very well health" تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وقد يحتاج كبار السن إلى كمية أكبر قليلاً لأن أجسادهم قد لا تمتص العناصر الغذائية بكفاءة.

ويراعى عدم الإفراط في تناول البروتين، لأنه قد يتسبب في الإصابة بإضطرابات في المعدة.

أفضل مصادر البروتين

يوجد عدد من مصادر البروتين التي يمكن تضمينها إلى نظامك الغذائي، وهى:

البقوليات مثل الفول والعدس

البيض

اللحوم والدواجن

المكسرات

البازلاء

منتجات الصويا

وإذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي المعتاد، فيمكن تجربة مسحوق البروتين، على أن يراعى استشارة طبيب متخصص قبل تناول أي مكملات غذائية، وبروتين مصل اللبن من أشهر أنواع مساحيق البروتين، لإحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بجانب سهولة هضمه.