شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحددون النظام الغذائى الأفضل لتجنب مشكلات بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

يصيب التهاب بطانة الرحم حوالي 10% من النساء، وهو حالة التهابية مزمنة تحدث عندما ينمو نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج الرحم، ويمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم ألمًا مزمنًا، وانتفاخًا، واضطرابًا في الأمعاء والمثانة، وألمًا أثناء الجماع، والعقم، و يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى انخفاض جودة الحياة ومشاكل في الصحة النفسية، وفقا لموقع indianexpress.

على الرغم من إمكانية علاج ألم بطانة الرحم بالأدوية أو الجراحة، إلا أن هذه الخيارات ليست مناسبة للجميع، ويعاني عدد كبير من النساء من أعراض متكررة حتى بعد الجراحة، فتلجأ العديد من النساء المصابات ببطانة الرحم إلى العلاجات التكميلية للسيطرة على أعراضهن، والتي قد تشمل تغييرات في النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية.

سعت دراسة حديثة إلى فهم الاستراتيجيات الغذائية المختلفة التي تتبعها النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة، وكيفية تأثيرها على مستويات الألم لديهن، ووجد الباحثون أن تقليل تناول منتجات مثل الألبان والجلوتين والكافيين والكحول يمكن أن يُخفف من ألم بطانة الرحم المهاجرة.

شملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إدنبرة، استطلاع رأي عبر الإنترنت، وطرحت الدراسة أسئلة على النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي حول أي تغييرات غذائية أجرينها وأي مكملات غذائية استخدمنها، وما إذا كنّ يجدنها مفيدة في تخفيف الألم، وأكملت 2388 امرأة مصابات بالانتباذ البطاني الرحمي الاستطلاع.

وأفادت 84% منهن بتغيير غذائي واحد على الأقل، وأفادت 67% منهن أن هذه التغييرات قد حسّنت من آلامهن. في المقابل، استخدمت 59% منهن المكملات الغذائية، واعتبرت 43% منهن أن هذه التغييرات قد حسّنت من آلامهن.

فيما يلي بعض التغييرات الغذائية الأكثر شيوعًا التي جربتها النساء، وكيف اعتقدن أن هذه التغييرات أثرت على آلامهن:

-تناول كميات أقل من الجلوتين (45%)

- استهلاك كميات أقل من منتجات الألبان (45%)

- استهلاك كمية أقل من الكافيين (43%)

- تناول كميات أقل من السكر المعالج، والذي يمكن العثور عليه في الأطعمة والمشروبات مثل الكعك والبسكويت والمشروبات الغازية.

- تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، والتي تشمل اللحوم الباردة والوجبات الخفيفة اللذيذة مثل رقائق البطاطس ولفائف السجق والشوكولاتة (38%)

- اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، والذي يتضمن تجنب الكربوهيدرات قصيرة السلسلة (أنواع معينة من السكريات) لتقليل الغازات والانتفاخ والألم وعدم الراحة (32٪)

- اعتماد النظام الغذائي المتوسطي، وهو نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية (بما في ذلك الفاكهة والخضروات الورقية الخضراء)، وزيت الزيتون البكر الممتاز، والخبز، والأسماك، ومنتجات الألبان المخمرة، والحبوب، ومنخفض اللحوم الحمراء، واللحوم والأطعمة المصنعة (29٪).

للمكملات الغذائية

- الكركم أو الكركمين، المادة الفعالة في الكركم (تحسن الألم لدى 48% من النساء) - المغنيسيوم (32%) -

النعناع (26%) -

الزنجبيل (22%).

بعض القيود

هناك بعض نقاط الضعف في هذه الدراسة التي يجب مراعاتها عند تفسير النتائج، ومنها:

أولًا، إنها دراسة رصدية، مما يعني أنه لا يمكننا الجزم بأن هذه التغييرات الغذائية والمكملات الغذائية تُسبب انخفاضًا في الألم، بل يبدو أن هناك رابطًا بينهما، ولمزيد من الثقة بشأن آثار التغييرات الغذائية أو المكملات الغذائية، نحتاج إلى إجراء دراسات عشوائية مع مجموعات ضابطة، كما أبلغ المشاركون بأنفسهم عن التغييرات الغذائية التي أجروها في الماضي وعن مستويات الألم السابقة. ويعتمد هذا على الذاكرة، والتي قد تكون غير موثوقة.

ومع كل ما قيل، فإن هذا النوع من الأبحاث يوفر لنا أدلة حول ما قد ينجح، خاصة عندما نجمعه مع معرفتنا بالتأثيرات التي تحدثها هذه الأطعمة والمكملات الغذائية في الجسم.

إذن كيف سيعملون؟

نظرًا للعامل الالتهابي في بطانة الرحم، فإن نتائج هذه الدراسة ليست مفاجئة تمامًا، فالعديد من التغييرات الغذائية والمكملات الغذائية التي تناولتها هذه الدراسة لها خصائص مضادة للالتهابات، فعلى سبيل المثال، قد يُخفف تقليل استهلاك الكحول، وتقليل الأطعمة المصنعة، واتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، واستخدام الكركم أو الكركمين، الالتهاب.

كما يبدو أن بعض نتائج هذه الدراسة تتوافق مع أدلة أخرى، بينما لا يتوافق بعضها الآخر. على سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يُخفف الألم، إلا أن الدراسات ذات الصلة لم تتضمن مجموعات ضابطة. وأظهرت هذه الدراسة نفسها أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يُخفف الألم ويُحسّن جودة الحياة لدى الأشخاص المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي.

وفي غضون ذلك، خلصت دراسة بحثية نُشرت عام 2024 إلى نقص الأدلة التي تدعم اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين لعلاج أعراض بطانة الرحم . وجادل الباحثون بضرورة عدم تشجيع تجنب الغلوتين لعلاج هذه الحالة. وقد أُفيد بأن النعناع يُخفف من آلام الدورة الشهرية والغثيان. لكنني لم أجد أي دليل محدد على وجود بطانة الرحم.

إذن ماذا يجب عليك أن تفعل؟

إذا كنتِ تعانين من بطانة الرحم، تشير هذه الدراسة والأدلة المتوفرة إلى أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية منخفضة الفودماب قد يُخفف الألم. كما تُشير هذه الدراسة الحالية إلى أن تقليل تناول الكحول والسكر والأطعمة المُصنّعة قد يُساعد. والأهم من ذلك، أن هذه التغييرات لن تُلحق أي ضرر بصحتك العامة. في الواقع، تُوصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بشرب الكحول وتناول الأطعمة المُصنّعة باعتدال، نظرًا لارتباطها بمجموعة من الأمراض المزمنة. لذا، قد تكون لهذه التغييرات فوائد أخرى أيضًا.

مع ذلك، قد تُشكّل بعض التغييرات الغذائية المذكورة في هذه الدراسة إشكاليات. على سبيل المثال، يُقلّل التوقف عن تناول منتجات الألبان بشكل كبير من تناول الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لبناء عظام صحية وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في مراحل لاحقة من العمر. مع ذلك، هناك طرق أخرى لضمان تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الموجودة في منتجات الألبان.