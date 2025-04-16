شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. مشروبات تحميك من تضخم البروستاتا مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

تضخم البروستاتا شائع بين الرجال مع التقدم في السن، وهو زيادة في حجم غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة توجد أسفل المثانة وتحيط بالإحليل أي الأنبوب الذي يمر من خلاله البول، الوظيفة الرئيسية للبروستاتا هي إفراز سائل يساعد في تغذية وحماية الحيوانات المنوية، وفقا لموقع "healthline" .

ماذا يحدث في تضخم البروستاتا

مع التقدم في العمر، البروستاتا قد تكبر بشكل طبيعي، وهذا التضخم غالبًا بيكون غير سرطاني، ويُسمى تضخم البروستاتا الحميد ، وهذا التضخم يؤدي إلى ضغط على الإحليل أي الأنبوب الذي يمر من خلاله البول ، مما يسبب صعوبة في تدفق البول.

أعراض تضخم البروستاتا:

1. تكرار التبول: خاصة في الليل (التبول الليلي).

2. صعوبة في بدء التبول أو تدفق البول بشكل ضعيف.

3. الإحساس بعدم إفراغ المثانة بالكامل بعد التبول.

4. تقطع التبول أو تدفق البول بشكل متقطع.

5. الشعور بألم أو حرقان عند التبول في بعض الحالات.

6. تسرب البول أو سلس البول في الحالات المتقدمة.

أسباب تضخم البروستاتا

لا يوجد سبب دقيق لحدوث تضخم البروستاتا، لكن يُعتقد أن التغيرات في الهرمونات بسبب التقدم في العمر تلعب دورًا في ذلك، كما أن هناك بعض العوامل الوراثية يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة.

علاج تضخم البروستاتا

العلاج يعتمد على شدة الأعراض، ففي الحالات الخفيفة، يمكن أن تُساعد التغييرات في نمط الحياة والمشروبات الطبيعية في تخفيف الأعراض، أما في الحالات الشديدة، قد يُلزم العلاج بالأدوية أو الجراحة.

وقدم التقرير، بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الوقاية أو التخفيف من الأعراض، ومنها:

1. عصير الطماطم

غني بـ الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي مرتبط بصحة البروستاتا، ويفضل يكون طازج أو منزلي بدون مواد حافظة.

2. الشاي الأخضر

يحتوي على مركبات البوليفينول اللي تقلل الالتهاب وتحسن صحة الخلايا، ولذا اشرب كوب أو 2 في اليوم بدون سكر.

3. عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة، ويقلل خطر الإصابة بمشاكل البروستاتا، وحتى سرطان البروستاتا، ويمكنك تناول كوب صغير يوميًا كفاية.

4. الماء

شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد على تقليل تركيز البول وتخفيف الضغط على المثانة.

5. شاي بذور اليقطين

بذور القرع غنية بالزنك والفيتوسترول، وهى تساعد في تقليل أعراض تضخم البروستاتا، ويممكن تنقع البذور وتشرب الماء، أو تستخدم مسحوقها مع ماء دافئ.

وهناك بعض المشروبات التي يُنصح بتقليلها، ومنها:

الكافيين الزائد (القهوة، مشروبات الطاقة).

المشروبات الغازية.

