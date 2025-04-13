شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية من الدور الثانى لدورى نايل، كما حقق المصرى فوزا كبيرا فى إطار نفس الجولة برباعية على بتروجت.

الزمالك يهزم الحرس بهدفى السعيد ومنسى ويقلص الفارق مع الأهلى لنقطتين.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

محمد الدماطى رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب أفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عبد الله السعيد يصل للهدف رقم 134 فى رصيده ببنك الدورى

نجح عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك في إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء أمام حرس الحدود في الجولة الثانية من الدور الثانى لدورى نايل.

"هاتريك" بابا بادجى يقود المصرى لاكتساح بتروجت برباعية فى الدورى

اكتسح فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجت بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

الزمالك يهزم الأهلي 3 - 1 ويتوج ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة للمرة الثالثة

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج 33-23 فى الدورى

حقق الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 33-23، ‏في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة رجال بليبيا

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً بمصر

تنطلق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، 27 إبريل الجاري، بمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ويواجه سيراليون منتخب زامبيا.

شاهد.. أول صورة للجزائرى أحمد القندوسى بعد إجرائه عملية جراحية

أجرى الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط فريق سيراميكا، اليوم الأحد، جراحة ناجحة منذ قليل، بعد تعرضه لكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.