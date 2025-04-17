شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه غزل المحلة بكأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق غزل المحلة مع نظيره المصرى البورسعيدى في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، باللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد السويس الجديد في السابعة من مساء الخميس

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 3 مباريات، تعادل فيهم جميعاً، بينمات يتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط.، ويأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكانت رابطة الأندية، قررت تأجيل مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء أمس الأربعاء، لتقام اليوم الخميس.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة بطل تنزانيا الذي فاز بنتيجة 4-1.

كما ودع المصري مسابقة كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.