شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأربعاء 16-4-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها توديع الفريق الكروي الأول للزمالك بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي يطمئن على جاهزية وسام أبو علي قبل مباراة صن داونز

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية وسامك أبو علي مهاجم الفريق قبل مباراته أمام صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بطولتين في أسبوع،حيث خرج الأبيض من بطولة الكونفدرالية الأفريقية،يوم 9 أبريل بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بهدف دون رد في إياب ربع النهائي بالكونفدرالية.

جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

كشف مصدر أن مسئولى نادى الزمالك أبلغ أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعقوبات انقطاعه عن تدريبات الأبيض عبر جروب "واتساب" الخاص بالفريق، خاصة أنه ما زال متواجداً فيه ولم يغادره منذ أزمة تجديد عقده الأخيرة.

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا تنفي ما أُثير في وسائل الإعلام، بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.

تأهل فريق مودرن سبورت الى الدور الثمانية من مسابقة كأس عاصمة مصر، عقب التعادل مع فريق الجونة، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد خالد بشارة في ختام مباريات دورى المجموعات.

ودع فريق الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وجه مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

تأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.