شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب والمعادن تكشف أسباب صعود سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بعد أن سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5463 جنيهاً

عيار 21: 4780 جنيهاً

عيار 18: 4097 جنيهاً

جنيه الذهب: 38240 جنيهاً



أونصة الذهب: 3332 دولاراً



جاء الارتفاع بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مراجعة لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات المعادن الأساسية، في خطوة تهدف للضغط على الصين.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إلى جانب تسجيل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آسيا، ما زاد من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال تعاملات أمس، حيث سجلت الأونصة مستوى 3317 دولاراً في أعلى سعر تاريخي لها، قبل أن تواصل صعودها لاحقاً إلى 3334 دولاراً.



وبذلك يكون الذهب قد حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% منذ بداية الأسبوع، ليستمر في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.