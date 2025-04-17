شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الردع الخاصة فى طرابلس تعلن إنجاز أكثر من 800 قضية خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس عن إجمالي القضايا التي أنجزها خلال 2024، حيث أعلن أن عددها تجاوز 800 قضية، مست الأمن العام والسلم الاجتماعي في البلاد.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن الجهاز، فقد بلغ العدد الإجمالي للقضايا 866 قضية، شملت جرائم متنوعة أبرزها قضايا القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، الهجرة غير النظامية، التزوير، والاعتداء على المال العام.

وتصدرت قضايا الاتجار بالمخدرات والمواد الممنوعة القائمة بـ221 قضية، فيما جاءت جرائم القتل العمد والاعتداء في المرتبة الثانية بعدد بلغ 131 قضية.

كما وثقت الإحصائية 122 قضية تتعلق بالسرقة والاختلاس والنصب، إلى جانب 107 قضايا تمس حريات الأفراد، و66 قضية في جرائم تصنيع أو حيازة المواد المخدرة.

وسجلت قضايا الجنح ضد الكيان 50 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التزوير في الأوراق الرسمية، والأختام، والشهادات، والعملات نحو 33 قضية.

كما أُدرجت 28 قضية تتعلق بحيازة أو تصنيع الأسلحة، و26 قضية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، و24 قضية وُصفت بأنها جرائم موظفين في إدارات القطاعات العامة.

وفيما يخص الجرائم الأخلاقية، فقد بلغ عدد القضايا 21 قضية، بينما سجّلت الإحصائيات 17 قضية لجرائم ارتُكبت ضد القضاء.

أما القضايا المتعلقة بالمساس بالشرف والدين، والتعدي على حرمة الأموات، فقد سُجّل منها ست قضايا لكل تصنيف.

كما رصدت الإحصائية حالتين فقط لجرائم ضد الأسرة، والسلامة العامة، والأمن العام.

وأكدت قوة الردع أن هذه الإحصائيات تعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية، وضبط الجرائم المتنوعة بمختلف أشكالها، في إطار السعي لحماية المجتمع وتعزيز استقراره.