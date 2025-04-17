شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من التمرين إلى الجوائز: آبل تُكافئ مستخدمى Apple Watch فى تحدى عالمى خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق ميزة “Activity Rings” في ساعة Apple Watch، أطلقت آبل تحديًا عالميًا للياقة البدنية يكافئ المستخدمين الذين يشاركون فيه بشارة رقمية وهدايا خاصة، في يوم الذكرى، سيتمكن المستخدمون الذين ينجحون في إغلاق الحلقات الثلاث (الحركة، التمرين، الوقوف) من الحصول على “جائزة يوم إغلاق الحلقات العالمي”، إضافة إلى 10 ملصقات متحركة وشارة تظهر داخل تطبيق الرسائل.

ولم تتوقف آبل عند ذلك، بل أعلنت أيضًا عن إطلاق بادج (Pin) حقيقي مستوحى من جائزة الذكرى السنوية، سيتوفر هذا البادج بشكل محدود في متاجر آبل حول العالم ابتداءً من 24 أبريل، وذلك حتى نفاد الكمية.

تطبيق النشاط على Apple Watch يعرض ثلاث حلقات لمتابعة أهداف اللياقة اليومية، بينما يقدم تطبيق اللياقة على iPhone تحليلًا أكثر تفصيلًا عن النشاطات، الجوائز، والتوجهات، مما يمنح المستخدمين تصورًا أوسع عن تقدمهم.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت Activity Rings من أبرز خصائص Apple Watch. واحتفالًا بهذه المناسبة، شاركت آبل نتائج من دراسة “القلب والحركة” التي أجرتها بالتعاون مع مستشفى بريجهام وجمعية القلب الأمريكية، والتي شملت أكثر من 200 ألف مشارك في الولايات المتحدة.

كشفت الدراسة أن المستخدمين الذين يُكملون حلقاتهم بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 48% لمشاكل النوم، وأقل بنسبة 73% في ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وأقل بنسبة 57% في التعرض لأعراض التوتر.

وقال جيف ويليامز، مدير العمليات في آبل: “لقد غيّرت Apple Watch الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع صحتهم ولياقتهم، قبل عقد، أطلقنا Activity Rings، واليوم تقدم الساعة مجموعة من الميزات التي تمكّن كل مستخدم من العناية بصحته”.