شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب تشغيله.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة النقل تدريب سائقي الأتوبيس الترددي تمهيدا لتشغيله على الطريق الدائري في مرحلته الأولى، من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر إسكندرية الزراعى.

وخلال النقاط التالية نكشف أهم التفاصيل عن المرحلة الأولى للمشروع.

- من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الزراعى.

- الراكب يصل للمحطات عبر كبارى أو أنفاق المشاة.

- يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو.

- سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية.

- الأتوبيسات كهربائية ومنتجة محليا.

- يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية.

- زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة.

- تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري.

- مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة.

- المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم.

- المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى.

محطات الأتوبيس الترددى المقرر تشغيلها قريبا:

تشتمل على 14 محطة، هي "عدلي منصور" محطة غير نمطية، ومحطة سطحية بكوبري مشاه "بهتيم وأكاديمية الشرطة"، و11 محطة سطحية بنفق مشاة "إسكندرية الزراعي والشرقاوية وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس".