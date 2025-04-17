شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه حلول أزمة الظهير الأيسر أمام صن داونز في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون حلولاً لأزمة الظهير الأيسر التي يُعاني منها الفريق حالياً بعد إصابة الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس الأمر الذي تسبب في غيابهما عن رحلة الأحمر إلى جنوب أفريقيا التي سيلتقي خلالها مع صن داونز في الثالثة من عصر بعد غد ، السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتشاور كولر مع معاونيه بشأن الدفع بأحداً من الثلاثي ، أحمد نبيل كوكا ، مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز .

ويرغب المدير الفني في تجهيز البديل الجيد لمواجهة السبت المُرتقبة خاصة وأن المنافس يتميز بالسرعة واللياقة البدنية العالية، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الفريق إلى أن الأقرب للمشاركة أساسياً أمام بطل جنوب أفريقيا هو أحمد نبيل كوكا وحال عدم جاهزيته سيكون العش هو الخيار الثاني أمام المدرب السويسري ويأتي بعدهما عمر كمال عبد الواحد، ولا يميل الجهاز الفني للإستعانة بـ محمد هاني في مركز الظهير الأيسر في مواجهة الذهاب أمام صن داونز مثلما حدث في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري حينما قام كولر بتغيير مركز محمد هاني خلال المباراة من الظهير الأيمن إلى الظهير الأيسر بعد إصابة يحيى عطية الله وبديله كريم الدبيس.

