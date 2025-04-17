شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مالية تبشر بانطلاقة إيجابية.. احتياطى النقد يرتفع والسياحة تسجل نموا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي الحقيقي والخارجي تحسن قوي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2024، حسبما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال استعراضة للبيان المالي لموازنة العام المالي الجديد أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم المؤشرات الايجابية من واقع البيان المالي للعام الجديد :

1 - صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي 47.7 مليار دولار في مارس 2025 مقابل 40.3 مليار دولار مارس 2024.

2- 8% معدل نمو الإيرادات السياحية خلال (يوليو - سبتمبر) من العام الحالي (5 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار نفس الفترة العام المالي السابق)

3- 16% معدل نمو عدد الليالي السياحية (41) مليون ليلة سياحية مقابل 35.5 مليون ليلة خلال نفس الفترة العام المالي السابق).

4- 82% معدل نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو - ديسمبر من العام الجاري (17.1) مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار نفس الفترة العام المالي السابق

5- 17% معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة معدل نمو الاستثمارات الأجنبي المباشرة خلال يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي.