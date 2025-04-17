شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 أفلام.. رامز جلال يتخلى عن مؤلفه المفضل لؤى السيد فى بيج رامى والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم رامز جلال التخلى عن مؤلفه المفضل السيناريست لؤى السيد، فى فيلمه الجديد "بيج رامى" الذى بدأ تصويره مؤخراً للعرض فى موسم صيف 2025 السينمائى، وذلك بعدما تعاونا سوياً فى معظم الأفلام التى قدمها رامز جلال فى السينما على مدار السنوات الماضية، إذ استعان رامز فى فيلمه الجديد بالمؤلفين فاروق هاشم ومصطفى عمر.



رامز جلال والمؤلف لؤى السيد

وجاءت حصيلة تعاون رامز جلال مع السيناريست لؤى السيد 7 أفلام بدأت بـ"غش الزوجية" الذى تم عرضه عام 2012 وتوالت الأفلام التي جمعتهما بعد ذلك حيث كتب لؤى جميع أفلام رامز جلال تقريباً وجاءت كالتالي:" مراتي وزوجتي" عام 2014، "كنغر حبنا" عام 2016، "رغدة متوحشة " عام 2018،"سبع البرمبة" عام 2019، "أحمد نوتردام" عام 2021،"أخي فوق الشجرة" عام 2023.

فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

رامز جلال فقدم آخر أفلامه "أخى فوق الشجرة" الذى تم عرضه فى يناير 2023، وشارك فى بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمى، وائل العونى، ميريت عمر الحريرى حمد فتحى أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.



امز جلال ولؤى السيد