شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. لماذا عليك تناول عصير البرتقال قبل السونار والان مع تفاصيل الخبر

قد يُطلب من بعض النساء شرب السوائل أثناء الحمل قبل موعد فحص الموجات فوق الصوتية "السونار" لتحفيز حركة الجنين، خاصةً في الأشهر الأولى، ولكن هل لعصير البرتقال أي فوائد إضافية؟، ويوضح هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.

أوضح التقرير، أن كوب صغير من عصير البرتقال يمكن أن يوقظ جنينك ، مما يجعله أكثر نشاطًا للحصول على صورة الموجات فوق الصوتية "السونار" أكثر وضوحًا، فشرب السوائل يُساعد على ملء مثانة الحامل، و في الواقع، يدفع هذا الرحم إلى الأعلى، مما يُوفر صورة أوضح أثناء فحص الموجات فوق الصوتية، وفقًا للدكتورة مانسي شارما، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى الأمومة في خارادي.

فوائد شرب البرتقال قبل السونار للحامل

فيعتمد شرب عصير البرتقال قبل فحص الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل على مرحلة الفحص والغرض منه، فقالت الدكتورة تريبتي راهيجا، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى سي كي بيرلا دلهي:

"في الأشهر الثلاثة الأولى (حتى الأسبوع 12-14)، يكون شرب عصير البرتقال غير ضروري عادةً، ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الثانية أو الثالثة، قد يُساعد كوب صغير من عصير البرتقال إذا لم يكن الطفل يتحرك كثيرًا، إذ يُمكن أن يُوفر دفعة سريعة من الطاقة. يُمكن أن تُحفز هذه الزيادة في السكر حركة الجنين بلطف، وهو أمر مفيد أثناء فحص الموجات فوق الصوتية عندما يكون الطفل في وضع ثابت أو يصعب رؤيته " .

عادةً ما يكون عصير البرتقال غير ضار، ولكنه قد لا يكون الخيار الأمثل قبل فحص الموجات فوق الصوتية مباشرةً، كما قال الدكتور شارما.

وأضاف: "إنه حمضي، وقد يسبب أحيانًا انزعاجًا ، خاصةً إذا كنت تعاني من حموضة أو حرقة في المعدة".

فيحتوي عصير البرتقال، وخاصة الأنواع التي تباع في المتاجر، على كمية زائدة من السكر، مما قد يتسبب في تحرك الطفل فجأة أثناء الفحص بالتصوير المقطعي "السونار".

وقد يُصعّب هذا أحيانًا الحصول على صورة واضحة، ويُنصح النساء الحوامل بشرب الماء بدلًا من عصير البرتقال، فشرب كمية كافية من الماء قبل الفحص مفيد، فهو ألطف على المعدة. كما يُساعد الفنيين على رؤية الجنين بوضوح أكبر، كما قال الدكتور شارما.

ومع ذلك، فإن عصير البرتقال ليس الخيار الوحيد - فأي وجبة خفيفة أو مشروب حلو، مثل ماء الجلوكوز أو قطعة من الشيكولاتة، يمكن أن يكون له تأثير مماثل، كما اقترح الدكتور راهيجا.

كما يقول الدكتور راهيجا: "يُعد عصير البرتقال خيارًا شائعًا نظرًا لسهولة هضمه وتوافره على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو ليس إلزاميًا، ويجب تجنب الإفراط في تناوله، خاصةً لمن يعانون من سكري الحمل أو حساسية السكر".