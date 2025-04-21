شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الحرارة.. 5 فواكه هترطب عليك وتعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

يقترب فصل الصيف وحان وقت الاستمتاع ببعض الفواكه الموسمية اللذيذة والغنية بمحتواها من الماء من أجل الترطيب خاصة مع الطقس الحار، وهذه الفواكه الموسمية ليست لذيذة فحسب، بل هي أيضًا رائعة لتعويض العناصر الغذائية المفقودة، وتوفير ترطيب كافٍ للجسم، وإليك بعضًا من أكثر الفواكه الموسمية ترطيبًا وتغذية، فهي غنية طبيعيًا بالماء والفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية المثالية للتكيف مع حرارة الصيف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فواكه وخضروات صيفية مرطبة وغنية بمحتواها المائي:

البطيخ

البطيخ فاكهة الصيف المثالية، حيث أنه يتكون من حوالي 92% من الماء، وهو ما يجعله خيارًا مرطبًا ومنعشًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالإضافة إلى محتواه العالي من الماء، يحتوي البطيخ على فيتاميني A وc، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، بجانب حلاوته الطبيعية التي تجعله وجبة خفيفة في يوم حار.

المانجو

تُعرف المانجو بأنها "ملكة الفواكه" في أنحاء كثيرة من العالم، وهي من ثمار الصيف الأساسية، حيث تحتوي على حوالي 83% من الماء، مما يجعلها مُرطبة للجسم، وتتميز بقوامها الكريمي الغني ونكهتها الاستوائية، كما أنها غنية بفيتاميني A وC والألياف، مما يُعزز المناعة والهضم.

الأناناس

الأناناس ثمرة استوائية لذيذة، نسبة الماء فيها حوالي 86%، كما أنه غني بالبروميلين، وهو إنزيم يدعم الهضم، وغنية بفيتامين C أيضًا، ويُعد الأناناس مثاليًا للعصائر، وأطباق وسلطات الفاكهة المنعشة.

الفراولة

الفراولة من الفواكه الصيفية المفضلة، وتحتوى على حوالي 91% من الماء، حيث أن هذه الفاكهة النابضة بالحياة ليست مجرد فاكهة غنية بالعصارة ولذيذة، بل هي غنية أيضًا بالألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما أنها تساعد على تعزيز صحة البشرة وتساعد على الهضم، مما يجعلها خيارًا رائعًا كوجبة خفيفة أو كحلوى في الطقس الدافئ.